Conmebol define Peñarol e Botafogo com portões fechados

A Conmebol está prestes a oficializar a partida entre Peñarol e Botafogo, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores com portões fechados. A informação é do jornalista Pedro Ivo Almeida, no “ESPN F90”.

Havia, portanto, a possibilidade de a partida ser realizada em outro país. Dessa forma, o jogo decisivo entre as equipes será realizada no Estádio Campeón del Siglo, mas sem torcedores de nenhuma das duas equipes. Agora, a entidade vai definir se faz um comunicado oficial público ou se informa a decisão ao Peñarol e à Associação Uruguaia de Futebol, que ainda não se pronunciou sobre o imbróglio.

A decisão de não ter torcedores do Botafogo partiu do Ministério do Interior do Uruguai, alegando a segurança da torcida brasileira no local. Assim, o ministro do Interior, Nicolas Martinelli, vai conceder uma entrevista coletiva nesta terça-feira (29), às 17h (horário de Brasília), para abordar o tema.