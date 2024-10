Com festa da torcida, Botafogo embarca para Uruguai

Na busca de uma final inédita na Libertadores, o Botafogo embarcou na tarde desta terça-feira (29) para o Uruguai, onde enfrenta o Peñarol pelo jogo de volta da semifinal da competição. Dessa forma, cerca de 80 torcedores Alvinegros fizeram uma festa no embarque da equipe no aeroporto Galeão.

A torcida presente fez uma festa para incentivar a delegação. Eles cantaram músicas de apoio aos atletas e, além disso, ainda usaram sinalizadores na recepção do ônibus no aeroporto. Para a chegada da equipe no local, o policiamento teve reforço do soldados do BEPE (Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios) e seguranças particulares do aeroporto e do clube. No entanto, não houve nenhum tipo de tumulto durante a festa.

A torcida não conseguiu ter contato com nenhum jogador, uma vez que o ônibus com a delegação foi direto para a entrada do Terminal de Cargas para embarcar. Alguns torcedores, que estavam em outras áreas do Galeão, chegaram a perder a festa e o embarque por conta disso.