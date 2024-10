Clube inglês tem interesse em William Gomes, do São Paulo

Newcastle já tem conversas informais com representantes do Tricolor, mas ainda não fez proposta pelo atacante, de 18 anos

O atacante do São Paulo, William Gomes, de 18 anos, entrou na mira do Newcastle, da Inglaterra. O garoto teve seu contrato renovado em agosto, com aumento salarial, vínculo até dezembro de 2028 e multa de 120 milhões de euros, algo próximo a R$ 735 milhões, para o exterior. A informação é do ‘ge’.

O clube paulista e os ingleses já tiveram conversas informais, mas ainda não existe qualquer proposta pelo jogador. O São Paulo, aliás, adota cautela sobre uma transferência, que aliás, viria em ótima hora pela necessidade do Tricolor precisar de vender atletas.