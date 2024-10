Brighton x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

A bola volta a rolar na Copa da Liga Inglesa 2024/25. Nesta quarta-feira (30), Brighton e Liverpool se enfrentam às 16h30 (de Brasília), no Falmer Stadium, pelas oitavas de final da competição. Quem vencer o duelo garante a vaga para as quartas de final. Em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis.

Como chega o Brighton

O Brighton vem de um empate por 2 a 2 contra o Wolverhampton na rodada do último final de semana da Premier League, adversário que inclusive eliminou na última fase da Copa da Liga Inglesa. Assim, a equipe está na 6ª posição do Campeonato Inglês e quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para surpreender o Liverpool.

Contudo, a situação do Brighton fica ainda mais complicada, uma vez que o técnico Fabian Hurzeler tem uma série de jogadores no departamento médico do clube. Assim, João Pedro, Solly March, Yankuba Minteh, Matt O’Riley, Adam Webster e James Milner, lesionados, estão fora da partida.

Por fim, o veterano Danny Welbeck aparece como dúvida.