Benfica x Santa Clara: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes duelam, nesta quarta-feira, às 17h15 (de Brasília), pelas quartas de final da Taça da Liga de Portugal Crédito: Jogada 10

No Estádio da Luz, Benfica e Santa Clara se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 17h15 (horário de Brasília), pelas quartas de final da Taça da Liga de Portugal 2024/25. O time de Bruno Lage é o favorito para avançar o confronto. Entre a Liga Portugal e a própria Taça da Liga de Portugal, os clubes se enfrentaram em 18 partidas, com números vantajosos para o time de Lisboa. São 15 vitórias do Benfica contra uma do Santa Clara, com outros dois empates. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Onde assistir Benfica e Santa Clara, pelas quartas de final da Taça da Liga de Portugal, terá a transmissão da TNT e Max.

Como chega o Benfica Donos da casa chegam para o confronto motivados por conta de uma goleada, além de viverem bom momento na temporada. O técnico Bruno Lage conta com força máxima para o duelo desta quarta-feira e tenta manter o bom desempenho. Apenas Tiago Gouveia e Gianluca Prestianni seguem fora das opções, por lesão. Como chega o Santa Clara Do outro lado, o Santa Clara sabe que precisa de uma noite perfeita e que terá de aproveitar todos os momentos em que a equipe do Benfica possa estar desequilibrada. Em coletiva, o treinador Vasco Matos, quer um time “corajoso” no Estádio da Luz.