Atriz tieta atletas do Barcelona e faz suposta provocação ao Real Madrid

Encontro entre atriz e jogadores dos Blaugranas ocorreu no prêmio da Bola de Ouro. Artista entregou o troféu de melhor jogadora do mundo

O clássico entre Barcelona e Real Madrid ainda tem repercussões na semana seguinte ao embate. Isso porque, na premiação da Bola de Ouro, no Théâtre du Châtelet, em Paris, na última segunda-feira (28), foi local de mais uma polêmica envolvendo os Galácticos. Isso porque a atriz Natalie Portman tietou os representantes culés após a cerimônia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ao lado do zagueiro Paul Cubarsí, o meio-campista Dani Olmo e o atacante Lamine Yamal, a artista tirou fotos. A propósito, naquele momento, ela fez uma suposta provocação aos Merengues. No momento do registro, ela fez o número quatro com as mãos, possivelmente em alusão ao placar da vitória dos Blaugranas no último sábado.