Atlético tem atraso na saída para o Monumental por falta de segurança

O ônibus com a delegação do Atlético-MG interrompeu o trajeto que fazia até o estádio Monumental de Nuñez por falta de segurança. De acordo com o presidente do clube, a polícia não garantiu que chegarão em segurança no local do jogo contra o River Plate.

“Aquele policial disse que não tem segurança para ir para o estádio. Quero que ele assuma publicamente que não tem segurança que nós não vamos para o jogo. Simples assim”, disse Sérgio Coelho à ESPN.

De acordo com pessoas que estavam no ônibus da delegação, a polícia informou que havia conflito de torcidas no entorno do estádio e isso dificultava a garantia de segurança.