Wolfsburg x Borussia Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Copa da Alemanha 2024/25. Nesta terça-feira (29), Wolfsburg e Borussia Dortmund se enfrentam às 16h45 (de Brasília), na Volkswagen Arena, em partida válida pela segunda rodada da competição mata-mata. Dessa maneira, ambas as equipes buscam avançar no torneio para compensar as campanhas abaixo do esperado na Bundesliga.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 e Disney+ (streaming).

