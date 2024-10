Vinicius Souza, ex-Flamengo, e Anitta compartilham matches e combinam em mapa astral

Depois do match no mapa astral, Vinicius Souza e Anitta estão curtindo o climinha ‘lua de mel’ do relacionamento. O casal, aliás, tem agraciado os fãs com atualizações frequentes de fotos no feed do Instagram e declarações em comentários. No último domingo (27), por exemplo, o ex-jogador do Flamengo recebeu uma declaração de amor da artista após publicar novas fotos ao lado da amada.

Vinicius publicou um carrossel de fotos em seu feed, com duas fotos ao lado de Anitta, e escreveu “paz” na legenda. Ela, por sua vez, deixou um comentário romântico – que conta com mais de quatro mil curtidas – no post: “Meu amor”.

O romance dos dois teve um pontapé após a apresentação da cantora no jogo da NFL no Brasil, dia 6 de setembro. De lá para cá, os pombinhos não se desgrudaram mais e, inclusive, compartilharam uma série de ‘matches’.