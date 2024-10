Thiago Silva treina e trabalha para reforçar o Fluminense

O zagueiro Thiago Silva foi reforço do Fluminense no treino desta segunda-feira (28), no CT Carlos Castilho. Fora desde o fim de setembro, o zagueiro se recuperou de lesão no calcanhar esquerdo e participou da atividade com o resto do elenco.

Dessa forma, é possível que ele volte a ficar à disposição do técnico Mano Menezes. O próximo compromisso do Fluminense é na sexta-feira (2), contra o Grêmio, no Maracanã, válido pela 32ª rodada do Brasileirão.

