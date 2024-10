Serna avança em recuperação e pode voltar a atuar pelo Fluminense em novembro

Atleta responde bem ao tratamento no músculo posterior da coxa esquerda e deve ficar à disposição na reta final do Brasileirão

O Fluminense teve uma notícia positiva visando a reta final do Campeonato Brasileiro. Afinal, o atacante Kevin Serna, que se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, tem evoluído bem. O jogador, portanto, pode ficar à disposição do técnico Mano Menezes em novembro e reforçar o time. A informação é do portal “ge”.

O jogador, que é um dos reforços do Tricolor na janela do meio da temporada, teve uma lesão no duelo com o Cruzeiro e desde então está fora dos gramados. No primeiro momento, ele ficaria de fora de um a dois meses, mas tem dado boa resposta ao tratamento.

Atualmente, o atleta vem fazendo um trabalho específico em campo, assim como Thiago Silva, que se recupera de lesão no calcanhar esquerdo. O Fluminense trabalha para ter o defensor no duelo com o Grêmio, que acontece na próxima sexta-feira (1), às 21h (de Brasília), no Maracanã.