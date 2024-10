São Paulo tem semana cheia de preparação para enfrentar o Bahia

Com calendário mais leve do Tricolor até o fim do ano, Zubeldía terá mais tempo para treinar o time para o duelo da próxima terça-feira (5)

Após o empate em 1 a 1 no último sábado (26), contra o Criciúma, o elenco do São Paulo se prepara para a partida contra o Bahia. O Tricolor se reapresenta nesta terça-feira (29), no CT da Barra Funda. Luis Zubeldía iniciará a preparação para o confronto que acontece apenas na próxima terça-feira (5), às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, após dois dias de folga.

A folga aos atletas e a semana cheia de treinamentos para Luis Zubeldía só será possível pelo calendário reduzido do Tricolor neste final de ano. Com as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, só restou o Campeonato Brasileiro para encerrar o ano com menos jogos do São Paulo desde a pandemia.

Na agenda, o São Paulo tem, além do duelo contra o Esquadrão de Aço, o confronto contra o Athletico, no dia 9, dentro de casa. Depois, vem a Data-Fifa. o Brasileirão para por uma semana. A próxima partida, contra o Bragantino, está marcada para a semana do dia 20, ainda sem data definida.