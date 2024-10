River Plate x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega o River Plate

A missão do River Plate é complicada, mas no Monumental de Núnez tudo pode acontecer. O técnico Marcelo Gallardo conta com “reforços” para o duelo decisivo. Campeão mundial, Marcos Acuña, cortado no aquecimento do primeiro jogo por dores na coxa esquerda, fica como opção. Além dele, Matías Kranevitter, campeão da Libertadores com o River em 2018, se recuperou da cirurgia do joelho. Manuel Lanzini e Pablo Solari, que não viajaram para Belo Horizonte na semana passada, estão relacionados.

No fim de semana, o River enfrentou o Defensa y Justicia, penúltimo colocado do Campeonato Argentino, e empatou em 0 a 0, fora de casa. Gallardo poupou os titulares nessa partida.