Renato Gaúcho brinca e fala sobre possível permanência de Soteldo no Grêmio

O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, rasgou elogios ao atacante Soteldo, que brilhou na vitória gremista por 3 a 1 sobre o Atlético-GO, no último sábado (26), pelo Brasileirão. Ele anotou o gol de empate do Tricolor no duelo, disputado na Arena do Grêmio, pela 31ª rodada.

Após a partida, o treinador respondeu questionamentos sobre o venezuelano. Renato inclusive brinca com a nacionalidade do baixinho, afirmando que “nem o exército de Maduro o seguraria”, referindo-se ao presidente da Venezuela.

“Não é fácil trabalhar com esse cara. Mas eu sei como trabalhar com ele. Eu canso de falar pra ele: “se tivesse 1,80m, nem o exército do (Nicolás) Maduro (presidente da Venezuela) seguraria”. O bichinho não é grande, mas o que ele dá de trabalho… Só eu sei o que eu passo com ele. Mas é um cara que me dá trabalho, mas que dou carinho porque eu sei que no dia do jogo, ele dá trabalho em dobro pro adversário”, disse.