Real Madrid vence prêmio de Clube do Ano pela primeira vez

Campeão da Champions League, La Liga, Supercopa da UEFA e Supercopa da Espanha, o Real Madrid conquistou o prêmio de Clube do Ano 2023/24 pelo Ballon d’Or, no evento desta segunda-feira (28), em Paris. É a primeira vez que os Merengues conquistam o prêmio, oferecido pela France Football desde 2021. O Barcelona venceu o prêmio de Clube do Ano no futebol feminino.

O Chelsea foi o primeiro vencedor, com o Manchester City levando por dois anos seguidos (2022 e 2023). O Real Madrid desbancou Girona (ESP), Bayer Leverkusen (ALE), Manchester City (ING) e Borussia Dortmund (ALE).

