Real Madrid identifica torcedores que cometeram racismo em El Clássico e avalia punição

Os insultos raciais tomaram proporções maiores após o gol de Lamine Yamal, durante a goleada do Barcelona, no Santiago Bernabéu

O Real Madrid identificou torcedores que cometeram racismo contra três jogadores do Barcelona na goleada catalã, no Santiago Bernabéu. Lamine Yamal, Raphinha e Ansu Fati se tornaram vítimas de insultos racistas durante o El Clássico, e o clube merengue aplicará medidas severas aos criminosos. A polícia espanhola também trabalha no caso.

De acordo com o site espanhol ‘La Sexta Notícias’, o Real Madrid já identificou os racistas e agora trabalha para puni-los em seu regime interno. O clube, inclusive, trabalhou em conjunto com as autoridades locais e a La Liga para identificá-los após as denúncias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os insultos ocorreram durante a goleada por 4 a 0 do Barcelona, arquirrival do Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Referência dos merengues, o atacante Vinicius Júnior se manifestou sobre o caso e cobrou, novamente, por justiça.