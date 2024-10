Presidente do Fluminense critica arbitragem em duelo com o Vitória: ‘Fomos prejudicados’

“O VAR não chamar o árbitro no lance foi surreal, até mesmo porque, desde o primeiro tempo jogadores do Vitória simularam pênaltis, um, inclusive, anulado pelo próprio VAR. Se houve simulação de pênaltis no primeiro tempo, porque não analisar o lance no último minuto da partida? Porque a “vista grossa” no lance capital do jogo? Está claro que por decisão própria ou por ordem superior, os árbitros decidiram ter menos interferência do VAR. Deu no que deu!! Isso é falta de convicção e sem ela, não se chega a lugar algum. Que a comissão de arbitragem da CBF faça uma reflexão do que ocorreu ontem”, disse.

“Os prejuízos são gravíssimos. O Fluminense, como sempre faz ao ser prejudicado, adotará as médias administrativas cabíveis, mas o fará sabendo que o problema vai muito além de afastar ou punir árbitros. Ou abrimos um debate sério sobre o tema envolvendo os “atores” do futebol brasileiro ou seguiremos retrocedendo!”, concluiu.

Olho na agenda

Com o revés, o Fluminense segue com 36 pontos, porém a diferença para a zona de rebaixamento caiu de quatro para dois pontos, agora para o Juventude. Na próxima sexta-feira (1), o time encara o Grêmio, às 21h, no Maracanã. O Tricolor gaúcho tem 38 pontos, o que torna o confronto decisivo na luta contra o Z4.

