Português: Porto atropela Aves e segue na caça ao líder

Com hat-trick de Samuel Omorodion, Dragão goleia fora de casa, no encerramento da 9ª rodada, e segue na cola do Sporting

O Porto encerrou a 9ª rodada do Campeonato Português 2024/25 em alto nível. Nesta segunda-feira (28), o Dragão não tomou conhecimento do Avas SAD e atropelou o adversário por 5 a 0, fora de casa, no Estádio Clube Desportivo das Aves. O grande destaque da partida foi Samuel Omorodion, que anotou um hat-trick. Além do atacante espanhol, Nico González e Rodrigo Mora completaram a vitória.

Dessa maneira, o Porto segue na caça do líder Sporting. Com o resultado, o Dragão chegou aos 24 pontos, com três a menos que o primeiro colocado. Ao mesmo tempo, a vantagem para o Benfica, terceiro colocado, é de cinco pontos.

Por outro lado, o Aves SAD chegou à quarta partida consecutiva sem vitória no Campeonato Português e está na 12ª posição, com nove pontos. Assim, a vantagem para o Estrela Amadora, primeiro na zona de rebaixamento, é de três pontos.