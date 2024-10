Plata comemora primeiro gol pelo Flamengo e promete dancinha especial

Atacante equatoriano fez o último gol do Rubro-Negro na vitória por 4 a 2 sobre o Juventude, no sábado, no Maracanã

Reforço do Flamengo na última janela de transferências, Gonzalo Plata marcou o seu primeiro gol pelo clube no último sábado (26), na vitória por 4 a 2 sobre o Juventude, no Maracanã. Ele entrou no segundo tempo e, já no fim, recebeu passe de Gerson para selar o triunfo rubro-negro.

Em entrevista à “FlaTV”, o equatoriano revelou que pensou em fazer o corta-luz para Arrascaeta no lance. No entanto, repensou a tempo de mudar de ideia, dominar e finalizar no canto do goleiro.