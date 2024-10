Payet brilha, Vasco vence Bahia com sufoco no fim e emplaca segundo triunfo seguido

Com dois gols de Payet e um de Emerson Rodríguez, Cruz-Maltino segura pressão dos baianos no segundo tempo e pula para nono, agora com 43 pontos

Foi no sufoco, mas o Vasco conseguiu dar mais uma prova diante de sua torcida que a Copa do Brasil ficou no passado ao engatar sua segunda vitória seguida pelo Campeonato Brasileiro. Com o 3 a 2 sobre o Bahia na noite desta segunda-feira (28), o time se mantém na briga pelo grande objetivo na temporada: garantir participação em uma competição continental em 2025. E uma vaga na Pré-Libertadores passa a ser um sonho real. Payet (duas vezes) e Emerson Rodríguez anotaram os gols dos cariocas, e Luciano Rodríguez e Ademir descontaram em São Januário.

O resultado fez o Cruz-Maltino ganhar a posição do Atlético na tabela, chegando, portanto, ao nono lugar, agora com 43 pontos. A diferença para o São Paulo, que fecha o G6, é de oito pontos. Já o Esquadrão de Aço segue em sétimo, com 46. Restam sete partidas para o Cruz-Maltino.

Baile na primeira etapa

O Vasco se lançou à frente com organização e, dominando as ações, chegou a construir uma vantagem de três gols. Emerson Rodríguez abriu o placar aos 11, aproveitando rebote do goleiro Marcos Felipe após arremate de Puma Rodríguez. Seis minutos depois, Payet ampliou de pênalti. E coube ao próprio francês, aos 31, anotar o terceiro em finalização de fora da área. O Bahia só conseguiu reagir nos minutos finais da etapa depois que o técnico Rogério Ceni apostou nas entradas de Ademir e Luciano Rodríguez. E foi justamente a dupla que participou do gol tricolor: Ademir fez cruzamento para cabeceio de Luciano.