Palmeiras anuncia renovação de Marcos Rocha

O Palmeiras anunciou, nesta segunda-feira, a renovação de contrato do lateral-direito Marcos Rocha. O atual vínculo do jogador se encerrava no final deste ano e teve extensão até dezembro de 2025. Ele, afinal, é visto como um líder para o técnico Abel Ferreira.

“Tenho alegria de acordar cedo, vir treinar, trabalhar, ver todos no dia a dia fazendo o melhor para que o Palmeiras vença. Já são sete anos vestindo essa camisa, com mais de 300 jogos, identidade com o clube e o torcedor, ser vitorioso, ganhar títulos. Poucos jogadores hoje em dia conseguem fazer a carreira dentro de um clube, e eu, hoje com 35 anos, bem fisicamente e mentalmente, fico feliz com a oportunidade de renovar o contrato com esse clube imenso, vitorioso”, afirmou Marcos Rocha.