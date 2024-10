Pablo Maia comenta período de lesão no São Paulo: ‘Evolução está boa’

Volante passou por cirurgia em abril e Tricolor espera contar com o jogador na pré-temporada nos Estados Unidos, em janeiro de 2025

Em processo de recuperação, o volante Pablo Maia não vê a hora de voltar a defender a camisa do São Paulo. O jogador passou por uma cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda e já iniciou o processo de transição física. Contudo, ele só deve voltar a atuar em 2025.

Em um vídeo divulgado nas suas próprias redes sociais, o volante comentou como vem sendo esse processo de recuperação.