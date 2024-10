Milan x Napoli: onde assistir, escalações e arbitragem

Com líder em campo, clássico é válido pela 10ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Após um início de temporada ruim, o Milan passa por um período de reconstrução e tenta subir na tabela da Serie A. No momento, os Rossoneri aparecem na 8ª posição com 14 pontos, oito a menos que o líder Napoli. Além disso, o time vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Club Brugge, pela terceira rodada da fase de liga da Champions.

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2024/25. Nesta terça-feira (29), Milan e Napoli se enfrentam às 16h45 (de Brasília), em partida válida pela 10ª rodada do Calcio. A bola rola no San Siro e marca um confronto direto pela liderança da competição.

No entanto, o técnico Paulo Fonseca terá que lidar com novos desfalques para este jogo decisivo. Isto porque Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, suspensos, não poderão entrar em campo. Ao mesmo tempo, Ismael Bennacer e Alessandro Florenzi, lesionados, completam a lista de desfalques.

Contudo, a boa notícia fica por conta dos retornos de Davide Calabria e Tammy Abraham, que voltam a ficar à disposição.

Como chega o Napoli

Por outro lado, o Napoli é o líder isolado do Calcio e terá a oportunidade de segurar um forte concorrente na briga pelas primeiras posições. Com 22 pontos, a equipe tem quatro de vantagem para a vice-líder Inter de Milão, e depende apenas de suas forças para se manter com folga no topo da tabela.