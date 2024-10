Manchester United anuncia a demissão do técnico Erik ten Hag

Red Devils somam apenas uma vitória nos últimos oito jogos e optam por seguir com Ruud van Nistelrooy, de forma interina

O Manchester United anunciou, nesta segunda-feira (28), que o técnico Erik ten Hag deixou o comando do clube inglês, de forma oficial. Assim, o atual auxiliar técnico, Ruud van Nistelrooy, assumirá o comando da equipe como treinador interino.

O treinador holandês chegou ao comando clube em abril de 2022 e conquistou dois troféus, vencendo a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra.

No último final de semana, os Red Devils sofreram uma nova derrota, desta vez por 2 a 1 para o West Ham, pela 9ª rodada da Premier League. Vale lembrar que o treinador nunca foi unanimidade no clube, porém seguiu à beira do campo muito em virtude dos títulos da Copa da Liga Inglesa (na primeira temporada) e da Copa da Inglaterra (na segunda).