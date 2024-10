Jogadores do Real protestam contra Bola de Ouro e defendem Vini Jr

Os jogadores do Real Madrid saíram em defesa de Vinícius Júnior, que perdeu para Rodri na disputa da Bola de Ouro, que premia o melhor do mundo. Nesta segunda-feira (28), o goleiro Lunin, o zagueiro Éder Militão, o meio-campista Eduardo Camavinga e o aposentado Toni Kroos foram alguns dos que protestaram nas redes sociais. O técnico Carlo Ancelotti também saiu em defesa do brasileiro.

“Você é o melhor e ninguém pode tirar isso de você! The Best!”, escreveu Militão em foto com Vini Jr. Já o goleiro Lunin postou foto junto do brasileiro, que aparece com uma medalha no peito escrita: “Você é o melhor”. A frase, entretanto, também foi dita por Toni Kroos, ídolo do Real Madrid.