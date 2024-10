Internautas para mãe de suposta filha de Neymar: ‘Quando sai o exame para acabar esse show da Xuxa?’

Gabriela Gaspar enviou mensagem para Bruna Biancardi, pediu perdão, mas, sobretudo, empatia com a situação que vive

Na última semana, Gabriela Gaspar, mãe da suposta filha de Neymar, usou as redes sociais para se desculpar com Bruna Biancardi. Em um desabafo publicado nas redes, ela reconheceu o erro e pediu para dialogar com a influenciadora brasileira.

“Quero pedir desculpas a uma pessoa que considerei má e que influenciou as pessoas. Me desculpe, Bruna. Acredito que errar é humano, mas pedir desculpas é digno de respeito. Por favor, responda para tentarmos falar como adultas”, disse.

Gaspar tenta fazer o exame de DNA para que Jazmin seja reconhecida como filha de Neymar. No entanto, até o momento, o material da garota e do jogador não foi coletado. Assim, Gaspar pediu a Biancardi empatia.