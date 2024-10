Herói contra o Criciúma, Liziero tem futuro indefinido no São Paulo

Volante tem contrato com o Tricolor até o meio do ano que vem e pode deixar o clube de graça a partir do dia 1° de janeiro Crédito: Jogada 10

Autor do gol salvador do São Paulo contra o Criciúma, no último sábado (26/10), pelo Campeonato Brasileiro, o volante Liziero ainda tem futuro indefinido no clube. Afinal, o jogador tem contrato até o dia 30 de junho de 2025 e ainda não sabe se vai seguir defendendo o Tricolor Paulista. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Se não tiver um acordo com o São Paulo até o fim de dezembro, Liziero poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Assim, deixaria o Tricolor Paulista de graça no meio do ano que vem. Contudo, o Soberano já admite que deve oferecer uma proposta de renovação para a sua cria da base.