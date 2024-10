Harry Kane e Kylian Mbappé dividem o Prêmio Gerd Müller

O Prêmio Gerd Müller, que coroa o jogador mais artilheiro do ano, foi dividido entre Karry Kane, do Bayern de Munique, e Kylian Mbappé, do Real Madrid. Afinal, ambos marcaram 52 gols na última temporada. O atacante francês, no entanto, não esteve presente no Teatro de Châtelet, em Paris, na França, para receber o prêmio.

A ausência de Mbappé faz parte de um boicote do Real Madrid, após a informação de que Vini Jr não receberia o prêmio de melhor do mundo, e sim Rodri, do Manchester City.