Gabriel Milito e Artur Jorge são indicados ao prêmio de melhor treinador do mundo

Os técnicos Gabriel Milito, do Atlético Mineiro, e Artur Jorge, do Botafogo, são dois dos 20 indicados ao prêmio de melhor treinador do mundo nesta temporada pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol). A entidade, portanto, divulgou a lista de nomes que brigam pelo prêmio nesta segunda-feira (28).

O atual vencedor do prêmio é o técnico Pep Guardiola e ele está concorrendo novamente. Assim, além do treinador do Manchester City, nomes como Carlo Ancelotti (Real Madrid), Luis Enrique (Paris Saint-Germain), Diego Simeone (Atlético de Madrid) e Jorge Jesus (Al-Hilal), também aparecem como candidatos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Assim, dois clubes brasileiros estão representados por Milito e Artur Jorge. Junto a dupla que atua no Brasil, portanto, Darío Rodríguez, ex-Peñarol, e Marcelo Gallardo, do River Plate, são os representantes de times da América do Sul.