Fluminense volta a sofrer com gol nos minutos finais pelo Brasileirão

Tricolor perde para o Vitória com pênalti no fim e deixa mais um ponto pelo caminho na disputa contra o rebaixamento

Ao longo da campanha no Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem deixado pontos importantes pelo caminho em um filme que tem se repetido. Afinal, no revés para o Vitória por 2 a 1, no Barradão, foi a nona vez em que a equipe sofreu gol nos minutos finais, depois dos 30 minutos do segundo tempo na competição nacional.

Dessa forma o Tricolor de Laranjeiras já sofreu onze tentos na reta final das partidas, sendo que dez deles tiveram influência direta na pontuação. A exceção foi o gol de William, do Cruzeiro, no Mineirão, visto que a equipe mineira já vencia a partida, e o lateral apenas ampliou o triunfo.

Em outras sete partidas, o Fluminense garantia pelo menos o empate, porém sofreu gol no fim. Um deles, por exemplo, foi contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, quando vencia por 1 a 0 e sofreu dois gols seguidos, aos 35 e 37 do segundo tempo, em mais um tropeço.