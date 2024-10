Flamengo publica carta para Vini Jr: ‘Sabem que você é o melhor’

“De São Gonçalo a Madrid, passando pela Gávea e por Vargem Grande, você tem moral de cria – e não criado. Pra todos, menos alguns, você é o melhor, sem espaço pra dúvida. O Clube de Regatas do Flamengo e a Nação Rubro-Negra têm um imenso orgulho de poder dizer que você foi formado aqui”, diz parte do texto.

Logo após o resultado da Bola de Ouro, que premiou Rodri, do Manchester City, como o melhor jogador do mundo , o Flamengo fez uma postagem em solidariedade à Vini Jr, cotado como favorito ao troféu. Em uma carta, o clube carioca classificou a premiação esportiva como “contestada”, e garantiu que o Garoto do Ninho é o melhor jogador do futebol atual.

Em sua conta no Instagram, o uruguaio Arrascaeta, atual camisa 14 do Flamengo, postou uma foto de seu filho com a camisa de Vinícius Júnior.

“Se na lenda da Excalibur, o rei Arthur retira a espada, como nenhum outro foi capaz, e comprova sua nobreza, na lenda do nosso rei, outro Arthur vestiu o Manto com a mesma naturalidade e comprovou ser a majestade de mais de 40 milhões de súditos.

Assim como desfraldar a Excalibur, não é qualquer um que veste o Vermelho e Preto com a desenvoltura e simplicidade de um herdeiro do trono. Que conquista a Europa e a torcida de um dos maiores clubes do mundo com malícia, autenticidade e um sorriso negro irresistível. Como traz felicidade!

Por alguns anos, os milhões de súditos do nosso rei Arthur assistiram encantados à lapidação de uma das joias mais preciosas do reino Flamengo. O jovem, criado com lições diárias de raça, amor e paixão, não foi só aprendiz, mas também professor, antes mesmo de alcançar a maioridade. Distribuiu a quem tinha olhos e ouvidos abertos lições de humildade, ousadia, desenvoltura e rubronegrismo… E até de gingado! O garoto sempre vestiu o Manto com a leveza de quem nasceu e cresceu acostumado a ser gigante. Botou a cara e bailou em território hostil. Se tornou referência, dentro e fora dos gramados, comendo a bola e passando a visão.

Depois de brilhar em todas as categorias e seleções de base, a maior torcida do mundo já estava de olho e esperava muito do menino. Nosso moleque atrevido foi passo a passo – e de passinho em passinho – derrubando por terra a desconfiança dos mais céticos e a ignorância dos racistas. O garoto, que saiu da arquibancada para o gramado sem deixar de ser torcedor, saiu da Cidade Maravilhosa para o Velho Continente sem deixar de ser Flamengo. Conquistou os quase 50 milhões de súditos do rei Arthur defendendo o Manto como majestade e amando o Flamengo como um de nós.