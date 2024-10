Fernandinho publica mensagem para Rodri, e internet não perdoa o volante do Athletico

O brasileiro atuou com o espanhol no City e o parabenizou pela conquista da Bola de Ouro, mas isso gerou revolta entre os torcedores

No entanto, a postagem não foi bem recebida, principalmente entre os internautas brasileiros, que não gostaram da atitude do atleta. Afinal, esperava-se uma conquista de Vini Jr pelo prêmio de melhor jogador da temporada 2023/2024.

O volante Fernandinho, atualmente no Athletico, fez um post nas redes sociais para parabenizar Rodri pela conquista do prêmio da Bola de Ouro, em evento realizado na cidade de Paris, nesta segunda-feira (28). Os dois foram companheiros no Manchester City até o fim da temporada 2021/2022.

Leia mais: Vini Jr se pronuncia após resultado da Bola de Ouro: ‘Eu farei 10 vezes se for preciso’

Desse modo, a postagem de Fernandinho recebeu diversos comentários e memes, mencionando desde o 7 a 1 para a Alemanha, na Copa de 2014, até o drible do Vini Júnior em cima do brasileiro em um Real Madrid x Manchester City, e o gol contra no jogo contra a Bélgica, na Copa de 2018. Ninguém perdoou a publicação do jogador no Athletico.