Felipe Melo explica ausência em revés do Fluminense para o Vitória

Defensor informa que teve uma fibrose na panturrilha e que irá treinar com o elenco, nesta segunda, no CT Carlos Castilho

O Fluminense não contou com oito jogadores no revés por 2 a 1 para o Vitória, no Barradão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, entre as ausências, está Felipe Melo, que explicou o motivo de não ter viajado com a delegação e não ter ficado no banco no confronto direto.

“Muita gente me perguntando por que eu não viajei. (…) Eu estou com fibrose na minha panturrilha, mas nada demais, graças a Deus. O joelho está ótimo, curado. Graças a Deus. Na segunda-feira, já estarei treinando normalmente com o grupo”, disse Felipe Melo.

Além do defensor, a equipe carioca não contou com Thiago Silva, Nonato, Facundo Bernal, Kevin Serna, Renato Augusto, John Kennedy e Lelê. Dentre eles, apenas o uruguaio não ficou afastado por problema clínico ou físico, visto que recebeu o terceiro amarelo.