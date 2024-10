Fã brinca com registro de treino de Karoline com Léo Pereira: ‘Milagres acontecendo’

Influenciadora fez comentário em tom de descontração pelo treinamento pesado na academia com o zagueiro do Flamengo

Karoline Lima voltou a ganhar os holofotes nas redes sociais. Afinal, roubou a cena ao postar fotos de treino na academia com o seu namorado, o zagueiro Léo Pereira. A influenciadora fez a publicação, no último domingo (27), e utilizou registros correndo na esteira e também fez exercícios com peso. Bem como fez poses para foto com top e shorts preto, com tênis branco.

Assim, já com tom de descontração escreveu na legenda, “Dando um susto no corpo”. Deste modo, os seguidores da influenciadora entraram na brincadeira e se assustaram com a postagem.

“Jesus está voltando mesmo. Milagres estão acontecendo”, indicou uma internauta.