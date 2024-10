Ex-affair comenta sobre reconciliação de Cebolinha com a esposa: ‘Insignificante’

Atacante do Flamengo, preparou surpresas no aniversário da companheira. Eles chegaram a assinar os papéis do divórcio Crédito: Jogada 10

Everton Cebolinha, atacante do Flamengo, teve sucesso em sua missão de buscar se reconciliar com sua esposa. O jogador conseguiu reverter um cenário adverso, pois chegaram a assinar os papéis de divórcio. Assim, para convencer que estava arrependido da situação, ele planejou surpresas no aniversário de Isa Ranieri. O atleta já até voltou a dividir a rotina com a sua amada, em sua mansão, avaliada em R$ 20 milhões. Vale relembrar que o imóvel está no nome da esposa, ou seja, na partilha dos bens, caso a separação se concretizasse, ficaria sob sua propriedade. Em contato com o jornal “Extra”, o antigo caso de Cebolinha, Ivana Bermanelli, considerada a pivô da separação, não demonstrou surpresa com a reconciliação. Ou até mesmo um abalo com o cenário. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “aPra mim é insignificante. Até porque temos que ser responsáveis pelas nossas próprias escolhas. Se eles estão felizes, quem somos nós para julgar alguma coisa? Eles possuem uma família e acredito que isso seja uma prioridade para ambos”, detalhou o ex-affair.