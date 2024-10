Em alerta, CBF pede relatório que monitora apostas por expulsão relâmpago

Em alerta com manipulação de resultados, a CBF pediu, nesta segunda-feira (28), um relatório à Sportradar, empresa responsável por analisar partidas e movimentos no mercado de apostas, a respeito do jogo entre Athletico e Cruzeiro, pelo Brasileirão. Isto porque o meia Rafa Silva, da Raposa, foi expulso após dar uma cotovelada no adversário com três segundos. A informação é do “Uol”.

A CBF entende que o lance da expulsão foi considerado pela unidade de integridade como fora do padrão. Rafa Silva tenta acertar dois adversários em seguida e só teve sucesso na cotovelada quando chega ao segundo, o zagueiro Kaique Rocha.