Diógenes terá chance de estrear pelo Santos após três anos

O Santos encara o Ituano nesta segunda-feira (28/10), às 19h, no estádio Novelli Júnior, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para este embate, o Peixe terá uma mudança significativa na equipe. Afinal, Gabriel Brazão terá que cumprir suspensão e Diógenes deve assumir a meta santista. Esta será a primeira partida do arqueiro no time profissional do Alvinegro Praiano.

Diógenes subiu para o profissional do Santos em 2021 e, desde então, vem esperando por uma oportunidade. O jogador de 23 anos chegou a ficar, no máximo, no banco de reservas, mas nunca entrou em campo. Agora, terá sua primeira chance com a camisa do Peixe.