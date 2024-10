Depay marca, Corinthians vence e sai da zona de rebaixamento

Com o 1 a 0 diante do Cuiabá, fora de casa em jogo fraco, Timão vai ao 16º lugar, Mas Furacão, no Z4, tem um ponto e um jogo a menos

O Corinthians saiu da zona de rebaixamento ao vencer o Cuiabá por 1 a 0, nesta segunda-feira (28/10), na 31ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorreu na Arena Pantanal, onde o gol da vitória foi de Depay, em cobrança de pênalti no primeiro tempo. Apesar do resultado a partida foi fraca, sendo uma das piores da competição, com ambos os times demonstrando pouca criatividade sob o forte calor da capital do Mato Grosso.

Com a vitória, o Corinthians alcançou 35 pontos e ocupa agora a 16ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento (Z4). Contudo, o Athletico, que está logo atrás, possui 34 pontos e ainda tem um jogo a menos, o que mantém a situação competitiva. Já o Cuiabá está em penúltimo, com 27 pontos. O rebaixamento é logo ali para os cuiabanos.

Depay marca: Corinthians na frente

O primeiro tempo foi decepcionante, com os times demonstrando ineficiência técnica. As jogadas eram raras e se resumiam a chutes sem perigo de fora da área. Até os 40 minutos, o Corinthians teve apenas uma jogada relevante: um lance em que o juiz marcou falta em Bidon, que poderia ter sido um pênalti. No entanto, após revisar o VAR, o árbitro decidiu não marcar a infração.