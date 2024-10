Decisivo para o Santos, Guilherme enaltece estreia de goleiro em Itu

Atacante participa dos dois gols santistas em duelo com o Ituano, mas destaca primeiro jogo de Diógenes na meta do Peixe

Guilherme foi o grande nome da brilhante vitória do Santos sobre o Ituano, nesta segunda-feira (28), pela 34ª rodada da Série B. O atacante deu um passe para Serginho marcar e, em seguida, fez o segundo gol. Assim, o Peixe venceu por 2 a 0.

Desse modo, na entrevista ao final da partida, Guilherme elogiou a estreia do goleiro Diógenes e a importância do resultado positivo. A vitória coloca o Santos com 62 pontos e mantém a liderança da Série B.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leia mais: Com grande atuação de Guilherme, Santos vence e se aproxima do acesso