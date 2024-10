Daniel Alves sofre derrota na justiça brasileira

De acordo com relato presente no processo, Giuliano foi para a Espanha em 2016, a convite de Daniel, à época no Barcelona. O então lateral tinha o desejo de entrar no mercado da música e buscava uma futura parceria com o compositor. No ano seguinte, em uma nova reunião, na Itália, ele apresentou a canção “Avião”, que fizera com o filho Thyy. Dani teria curtido a música, inclusive se emocionado ao ouvi-la. Porém, ele teria proposto incluir alguns versos na obra, o que Giuliano teria aprovado.

Contudo, a relação se desgastou após alguns meses devido à divergências comerciais. O projeto, então, acabou engavetado. Pelo menos até dezembro de 2020, quando Daniel Alves lançou o videoclipe da música em um projeto com a ONU.

“Ele excluiu fraudulentamente os nomes dos verdadeiros criadores. (…) Ou seja, para fazer uma campanha contra fake news, a ONU utilizou uma obra de autoria fake!”, relataram os compositores à Justiça.