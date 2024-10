Cuiabá x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Duelo pelo Brasileirão pode fazer o Timão sair do Z4. Cuiabanos, em penúltimo, precisam vencer

Cuiabá e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (28), pela 31ª rodada. A partida será na Arena Pantanal, às 19h (de Brasília). O time da casa é o 19° colocado, com 27 pontos. Enquanto isso, o Timão, na 18ª posição, tem 32 e sonha em deixar a zona de rebaixamento. Para você não perder nada desta partida, a Voz do Esporte preparou uma grande cobertura. Ela começa às 17h30 (de Brasília). E com a bola rolando, Cesar Tavares está na narração.

A cobertura da Voz ainda conta com Diogo Martin nos comentários e Pedro Rigoni nas reportagens. Assim, não deixe de conferir este Cuiabá x Corinthians com a Voz do Esporte. Para isso, clique na arte acima.