Corinthians tem 13 pendurados e pode ter desfalques importantes no Dérbi

Timão entra em campo com o Cuiabá nesta segunda-feira, com a possibilidade de perder peças fundamentais para o clássico contra o Palmeiras

A lista de jogadores pendurados com dois cartões amarelos tem 13 nomes, sendo vários titulares. Assim, o técnico Ramón Díaz pode ter desfalques importantes no dérbi.

O Corinthians encara o Cuiabá nesta segunda-feira (28/10), às 19h, na Arena Pantanal, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ser um duelo direto contra o rebaixamento na competição, o Timão tem uma lista extensa de pendurados para se preocupar visando o clássico contra o Palmeiras, na rodada seguinte.

Os pendurados são: Breno Bidon, Hugo, Igor Coronado, Matheus Bidu, Hugo Souza, Matheuzinho, Pedro Henrique, Pedro Raul, Rodrigo Garro, Ryan, Talles Magno, Cacá e Memphis Depay. Desta lista, o único que realmente não vai enfrentar o Palmeiras é Ryan. O mei0-campista sofreu uma fratura na base do quinto metatarso do pé esquerdo no início de outubro. Assim deve retornar apenas na reta final da temporada.

Em contrapartida, o volante José Martínez e o atacante Yuri Alberto estão confirmados no clássico. Afinal, a dupla está suspensa contra o Cuiabá, nesta segunda, mas vai voltar contra o Palmeiras.

Corinthians também tenta controlar desgaste

Além dos pendurados, o Timão também precisa se preocupar com o desgaste dos atletas. Afinal, entre contra Cuiabá e Palmeiras, ambos pelo Brasileirão, o Corinthians irá até a Argentina para enfrentar o Racing pela segunda e decisiva partida da semifinal da Copa Sul-Americana. Ramón Díaz não deve preservar seus principais atletas em nenhuma destas partidas.