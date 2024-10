Com grande atuação de Guilherme, Santos vence e se aproxima do acesso

Atacante participa dos dois gols do Peixe, primeiro dando uma assistência para Serginho e depois ele mesmo anotando o segundo diante do Ituano

O atacante Guilherme foi o destaque da vitória do Santos sobre o Ituano no estádio Novelli Júnior, em ITU, nesta segunda-feira (28), pela 34ª rodada da Série B. Ele iniciou a jogada do primeiro gol, marcado por Serginho, e depois apareceu na área para fazer o segundo, com assistência de Wendel Silva. Com uma atuação convincente, o Peixe venceu por 2 a 0 e segue próximo do acesso.

Com o resultado, o Santos, sob o comando de Fábio Carille, chega aos 62 pontos e mantém a liderança da competição. Além disso, abre oito pontos de vantagem para o Ceará, que, no momento, é o quinto colocado. Já o Ituano segue na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 34 pontos somados. Dependendo dos próximos resultados, o Peixe pode subir na rodada seguinte e diante do seu torcedor na Vila.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Lado esquerdo do Santos garante vitória parcial

O Ituano ameaçou primeiro em um chute cruzado de Thonny Anderson, que levou bastante perigo ao gol. No entanto, após isso, só deu Santos. Logo aos 17 minutos, o atacante Serginho aproveitou uma jogada pela esquerda e chutou sem chances para Jefferson Paulino. Depois, o Peixe continuou atacando sempre pelo lado esquerdo. Todavia, Escobar teve a chance de ampliar o placar, mas perdeu uma ótima oportunidade. Ao final, os primeiros 45 minutos terminaram em 1 a 0.