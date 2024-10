Cebolinha posta foto com ex-mulher e reata relacionamento após rumores de traição

Nesta segunda-feira (28), eles postaram uma foto juntos com os três filhos. A imagem comemorava o aniversário de um dos meninos.

Entenda

No início de outubro, o colunista Léo Dias divulgou que o término entre Isa e Cebolinha ocorreu por uma traição do jogador do Flamengo. O atleta teria mantido um relacionamento de 10 meses com Ivana Bermanelli, ex do lateral Luan Cândido. Everton, no entanto, negou qualquer envolvimento com a mulher.