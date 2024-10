CBF pede que Conmebol garanta torcida do Botafogo contra o Peñarol

Entidade envia ofício com assinatura do presidente Ednaldo Rodrigues e espera que organizadora da Libertadores cumpra regulamento

A CBF solicitou que a Conmebol permita a presença de torcedores do Botafogo contra o Peñarol. A partida será, às 21h30, no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. No ofício, a entidade fala que a proibição fere o respeito ao equilíbrio esportivo, a reciprocidade e as regras pré-estabelecidas.

“Esperamos com isso que a CONMEBOL em respeito ao equilíbrio esportivo, a reciprocidade e em defesa das regras pré-estabelecidas interceda junta as autoridades locais e confirme a presença dos torcedores do Botafogo no Estádio Campeón del Siglo”, pediu a CBF no ofício.