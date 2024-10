CBF divulga áudios de lances polêmicos de Vitória x Fluminense: ‘Tem um tranco nas costas’

Cabe destacar que a entidade afastou os árbitros e os responsáveis pelo VAR nos jogos de Flamengo, Fluminense e Palmeiras deste sábado (26), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Braulio da Silva Machado e Diego Pombo Lopez, estavam no jogo do Rubro-Negro, Flávio Rodrigues de Souza e Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral apitaram o jogo do Tricolor de Laranjeiras, enquanto Ramon Abatti Abel e Pablo Ramon eram os responsáveis pelo apito no duelo do Verdão.

Olho na agenda

Com o revés, o Fluminense segue com 36 pontos, porém a diferença para a zona de rebaixamento caiu de quatro para dois pontos, agora para o Juventude. Na próxima sexta-feira (1), o time encara o Grêmio, às 21h, no Maracanã. O Tricolor gaúcho tem 38 pontos, o que torna o confronto decisivo na luta contra o Z4.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.