Brasileirão de Aspirantes: Vasco vence o CRB e chega vivo por vaga nas quartas

Com participação de Bruno Lopes e Zuccarello, Cruz-Maltino faz 3 a 1 fora de casa e sobe para a quarta posição do Grupo A

O Vasco segue sua campanha de recuperação no Brasileirão de Aspirantes. Nesta segunda-feira (28), o Cruz-Maltino venceu o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), por 3 a 1, e chegou à quarta colocação, ficando vivo por vaga nas quartas de final.

O jogo

O Vasco, que não contava com o zagueiro Lyncon, os meias JP, Lucas Eduardo, Matheus e Ramon e os atacantes Alexandre e Léo Jacó, todos lesionados, saiu na frente logo aos 13′. Zuccarello recebeu e, de fora da área, mandou de canhota para fazer um belo gol. Depois, o camisa 10, enfim, titular, voltou a participar.

Foi dele o passe para o gol de Bruno Lopes (38′), outro destaque da base vascaína (artilheiro no ano, agora com 13 gols). Rodrigo, aos 44′, descontou com grande contribuição da defesa vascaína, que recuou errado, deixando o jogador de cara para o goleiro Phillipe Gabriel. O arqueiro, aliás, foi um dos grandes responsáveis pelo triunfo carioca.

Afinal, com pelo menos duas grandes defesas, ele evitou boas chances do CRB, mantendo o placar em 2 a 1 mesmo com o Vasco com um a mais. O time alagoano, jogando em casa, partiu para cima em busca do empate, parando no goleiro adversário. No fim, já aos 45+3′, GB puxou contra-ataque e rolou para o meio. João Victor só complementou para o fundo da rede.