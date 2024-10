Brasil x Colômbia (feminino): onde assistir e escalações

Este é o segundo amistoso entre as seleções nesta data-Fifa. No primeiro, 1 a 1. Quem leva este duelo em Cariacica

As seleções femininas de Brasil e Colômbia se enfrentam nesta terça-feira, 29, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Trata-se do segundo amistoso nesta Data-Fifa. O primeiro terminou em empate, 1 a 1, no sábado passado. O jogo será às 19h (de Brasília).

Onde assistir

Os canais TV Brasil e SporTV transmite a partir das 19h (de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como está o Brasil

Tudo indica que o treinador Arthur Elias promoverá várias alterações em relação ao time que empatou no amistoso de sábado. O treinador não abriu detalhes sobre as mudanças, mas deve alterar a dupla de zaga para analisar melhor principalmente a cruzeirense Vitória Calhau, além de considerar as muitas opções no ataque.