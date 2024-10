Bola de Ouro homenageia Franz Beckenbauer

O alemão Franz Beckenbauer, que morreu aos 78 anos, em 7 de janeiros deste 2024, recebeu homenagem na cerimonia da Bola de Ouro, nesta segunda-feira (28/10). Sua mulher e filho, além de Rummenigge, seu parceiro de Bayern e seleção da Alemanha, foram ao palco para celebrar o maior defensor de todos os tempos e receber nesta celebração póstuma.

“Todos lembram dele na história do futebol mundial, seus muitos títulos. Mas fora de campo ele tratava as pesoas com respeito e sempre com carinho” dise Rummenigge citando o Kaizer como exemplo maior do tutebol alemão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Raio X de Beckenbauer

Beckenbauer é considerado o melhor zagueiro de todos os tempos e inspirou milhões de jogadores ao redor do planeta. Afinal, o Kaiser foi pioneiro a atuar como líbero. Aliás, polivalente, com sua habilidade, atuava, também, como um volante.