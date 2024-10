Bola de Ouro: Emiliano Martínez leva o prêmio Yashin de melhor goleiro

Emiliano “Dibu” Martínez, do Aston Villa e da seleção da Argentina recebeu o prêmio Yashin, de melhor goleiro do mundo. A entrega da premiação foi durante a Bola de Ouro no Teatro de Châtelet, em Paris, na França. É a segunda vez seguida que o arqueiro leva a premiação.

O goleiro recebeu o troféu das mãos do compatriota Lautaro Martínez. Eles atuam juntos na seleção da Argentina. Dibu superou o Donnarumma (PSG e Itália), Lunin (Real Madrid e Ucrânia), Maignan (Milan e França) e Unai Simón (Athletic Bilbao e Espanha).

“É uma honra estar aqui de novo e sou muito grato por tudo, pelo gol do Lautaro na final da Copa América… Gostaria de agradecer ao Aston Villa e aos técnicos, que são muito exigentes. Me lembro dos meus sonhos quando era criança, de querer evoluir… Os títulos individuais vêm depois dos títulos de equipe”, declarou o arqueiro.